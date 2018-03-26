محافظ المنيا يدلي بصوته فى لجنة الصم والبكم

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أدلى عصام البديوي محافظ المنيا،  ظهر  اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018، بمدرسة الصم والبكم بمدينة المنيا، كما تابع المحافظ انتظام العملية الانتخابية، واطمأن على اجراءات تيسير دخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات أمام سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كل الاستعدادات والترتيبات .

هذا ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة3 مليون و227 ألف و180 مواطن مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركز انتخابي وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية  ، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم  و3 محليات و17 صحة و14 أزهر  و2 زراعة داخل المحافظة.



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