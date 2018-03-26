بالصور.. "أبو هشيمة" يدلي بصوته فى مصر الجديدة

26 مارس 2018 - 12:16 م

وصل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.

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