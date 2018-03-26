13200ناخب صوتوا في الإسماعيلية خلال ساعتين ونصف

أصدرت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، بيانًا، منذ قليل، عن الموقف العام ومدى الإقبال الجماهيرى من الناخبين حتى الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم الأول للانتخابات الرئاسية .





وأفاد البيان، بأن هناك إقبالاجماهيريا كبيرا على اللجان الانتخابية، حيث بلغ جمالى عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الأولى لبدء التصويت وعلى مدى ما لا يزيد عن ساعتين فقط قد بلغ نحو 13200 ناخب من أجمالى عدد الناخبين على مستوى المحافظة والبالغ إجمالهم 833779 ناخبا .







وأشار التقرير الى أن هناك إقبالا كبيرا من مواطنى القرى والضواحى التابعة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن والأحياء .

