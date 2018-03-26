أول قرار لسيف الإسلام القذافي حال فوزه بالرئاسة الليبية

26 مارس 2018 - 12:20 م

قال خالد الغويل، محامي سيف الإسلام القذافي، إن الأخير مستعد للترشح للرئاسة في لبيبا، ولديه برنامج إصلاحي شامل، لا ينطر إلى الماضي.

وأضاف الغويل، في حوار مع " الأناضول" أن القرار الأول لسيف الإسلام حال فوزه بالرئاسة، إجراء مصالحة شاملة، مع الفرقاء داخل ليبيا،على غرار العشرية السوداء بالجزائر (اتفاق مصالحة بين النظام والجماعات المسلحة)، واتفاق تونس (التوافق بين نداء تونس وحركة النهضة)، وعلى غرار تيلسون مانديلا (الزعيم الجنوب إفريقي)، الذي لم يلتفت إلى حابسيه، وعلى غرار المصالحة الوطنية في رواندا، ونحن نرى حاليا الإعمار الحاصل في روندا".

وتابع: "أجنداتنا هي الوطن، ومرحبا بكل من يريد الخير لليبيا، سواء كان فبرايريا (من ثاروا على القذافي) أو سبتمبريا (منتسبو نظام القذافي) أو ملكيا.. ننظر إلى ليبيا، وليس إلى المهاترات عن الانتقام والتشفي والسجون".

وعن العلاقة مع الإسلاميين أجاب: "الكل مرحب به في هذا الوطن، فليس لنا عداء مع أحد، ما عدا أولئك الذين لهم أجندات خارجية وتأمروا على وطنهم"