الرقص على أنغام "أبو الرجولة" بإحدى لجان المعصرة

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احتشدت عدد كبير من  السيدات فى مشهد احتفالي بالانتخابات الرئاسية، أمام المدارس التى تشهد لجان انتخابية بمنطقة المعصرة، خاصة أمام مدرسة مصر الحرة، وأطلق بعضهن الزغاريد ووقمن بالرقص ممسكين أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تمتد من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد الناخبين فى القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا، يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى أرجاء مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.


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