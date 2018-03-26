برلماني يشارك في مسيرة بالسيارات لحشد المواطنين على التصويت

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قاد النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب عن مركز الدلنجات بالبحيرة مسيرة حاشدة بالسيارات أرجاء الدائرة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتمركز أمام اللجان لتشجيع المواطنين على المشاركة وتسهيل إدلائهم بأصواتهم.

وقال عمارة في تصريحات صحفية إن مئات المواطنين احتشدوا أمام اللجان الانتخابية فى قرية الوفائية فى مركز الدلنجات بالبحيرة في أول ساعات التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 رافعين الأعلام المصرية ابتهاجا بالانتخابات.

وأضاف "نائب الدلنجات" أن العديد من المواطنين انضموا معه متوجيهن للجان الاقتراع وحرص عدد من كبار والسيدات على المشاركة والحضور بشكل لافت أمام صناديق الاقتراع وتقدم الصفوف للإدلاء بأصواتهم.

وتستمر الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام من اليوم حتى الأربعاء المقبل ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.







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