سبب إقبال المواطنين على المشاركة فى "الرئاسية"

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اعتبر جمال عيد , المحامى والحقوقى، إن مشاركة المواطنين فى  الانتخابات الرئاسية  قد تكمن بداخلهم نوع من الخوف على  مصادر عيشهم  وحياتهم الاقتصادية, مشيرًا إلى أنه حزين على ما يشاهده خلال  ما يبث عن طريق الإعلام.

 وقال عيد خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مش زعلان من الناس، زعلان وحزين على الناس.. الخوف والفقر مذلة".

وأضاف عيد قائلا: "شتان ما بين ثورة هتفت أرفع راسك فوق أنت مصري، وثورة مضادة تساوم الناس وتقايضهم بأكلهم".

وعلق عدد من النشطاء  على المنشور فقال  أحمد محمد مهاجمًا "تنادى بالديمقراطية وحرية الرأى  وأنتم أبعد عنها"، واعترضت ريم على منشور عيد قائلة: "لا شان لك فى ذلك".

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