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السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بأسيوط

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الانتخابات

أسيوط

السيدات

شهدت اللجان الانتخابية منذ الصباح، بمحافظة أسيوط تكدسًا كثيفًا للسيدات والتي تصدرن المشهد مع بدء الماراثون الانتخابي أمام  وداخل اللجان.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 599 لجنة فرعية موزعين على 497 مركزًا انتخابيا بإجمالي 15 لجنة عامة و15 لجنة حفظ بمراكز وأحياء المحافظة، وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بالمحافظة 2 مليون و563 ألفًا و259 ناخبًا ويشرف على الانتخابات الرئاسية  بالمحافظة 750 قاضيًا من جميع الهيئات القضائية يشاركهم 4 آلاف و193 موظفًا من العاملين بالهيئات القضائية وجميع الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتجرى المنافسة بين عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في 13 ألفًا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزًا انتخابيًا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبًا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.

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