جيهان السادات تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات

26 مارس 2018 - 12:36 م

حرصت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في الساعات الأولي من بدء التصويت الانتخابي علي المشاركة في انتخابات الرئاسة 2018، والحضور في ديوان عام وزارة الزراعة بالدق للاءدلاء بصوتها .

وقالت السادات إن المصريين عليهم الاحتشاد وبقوة أمام صناديق الاقتراع فالانتخاب عمل وطنى، لابد وأن يحرص الجميع على المشاركة فيه، وتابعت مصر هى الدولة الوحيدة التى تتمتع باستقرار وسط الدول العربية الشقيقة، كما أنها استقبلت أكثر من 7 ملايين لاجىء، قائلة " نقف فى طوابير التصويت بدل ما نقف فى طابور اللاجئين".

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا.