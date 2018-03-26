بالصور.. إقبال كبير على انتخابات الرئاسة بالمنيا

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انتخابات

قرى

محافظة المنيا

اليار الاسلامى

 شهدت بعض اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا إقبالاً كبيرًا حيث بدأت أعداد كبيرة منهم  فى التوافد  على مقار الاقتراع خاصة بمركز  العدوة شمال المحافظة.

وشهدت مدينة العدوة إقبالا ملحوظا من قبل  أبناء القرى وكبار السن  وبعض الشباب  من التيارات الإسلامية  فى التواجد أمام اللجان  وحث الناخبين على المشاركة الانتخابية

  كما شهدت بعض اللجان  بمحافظة المنيا  إقبالاًمن الاقباط  خاصة بقرى تزله عبيد بمركز المنيا وأبو قرقاص البلد ومنهرى ومطاى البلد   وطحا الأعمدة  وبنى مزار وديرالبرشا ودير أبو حنس بمركز ملوى




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