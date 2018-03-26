تفاصيل تزوير بطاقات التصويت بـ"الهجانة"

26 مارس 2018 - 12:41 م

كشف اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، تفاصيل تزوير بطاقات التصويت بعزبة الهجانة قائلا: "إنه تم ضبط شخص بمنطقة عزبة الهجانة يقوم بجمع بطاقات التصويت من المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تتبع الشخص على الفور وتم توعية المواطنين.

وأضاف "الجندي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأنه تم إبلاغ كافة الجهات على الفور بالواقعة، وأجهزة الشرطة تقوم بتتبع الحدث، مؤكدا أن مصر مستهدفة.

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.