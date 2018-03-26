» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"

26 مارس 2018 - 12:44 م

حرصت الحاجة فهيمة علي إبراهيم السيد، مسنة تبلغ من العمر 103 سنة، من قرية سنجها، مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، على الحضور إلى لجنة التصويت الانتخابي للسيدات بمدرسة الإعدادية بسنجها.

وقالت الحاجة "فهيمة" إنها إدخرت 30 ألف جنيه تحويشة العمر، من أجل كفنها وتكاليف العزاء، ولكنها قالت مصر أولى بيهم، وأوصت أبناءها بدفنها بالجلبية التى ترتديها.

وأضافت الحاجة "فهيمة"، أنها تحتفظ بالمبلغ بجيبها، وتتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعطائه تحويشة العمر من أجل مصر.

وتوافد مئات الناخبين، صباح اليوم الاثنين، على ألف32 مركز إنتخابى بالشرقية، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية الممتدة لثلاثة أيام.

يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية، 4 مليون و132 ألف و628 ناخب وناخبة، لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابى، يستوعب ألف و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية.