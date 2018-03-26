بالصور.. عجوز يتحزم ويرقص تأييدًا للسيسى بالإسماعيلية

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شهدت  محافظة الإسماعيلية، منذ الصباح الباكر، حالة من الإقبال المتوسط على اللجان الإنتخابات الرئاسية، حيث تصدر المشهد توافد السيدات وكبار السن، وسط أجواء إحتفالية حاملين أعلام مصر . 

ورصدت عدسة المصريون، رقص لإحدى الراجل " كبار السن " والذى يتخطى عمره الـ60 عاما،  أمام لجنة مدرسة السادات الثانوية للبنين، على أنغام الأغانى الوطنية وخاصة أغنيتى "قالوا ايه وتسلم الأيادى" تأييدًا للسيسى وحبا له" قائلا "ربنا يحميه وينصره وينصر مصر" فى حين أطلقت السيدات الزغاريد والهتافات "تحيا مصر" والقصاص للشهداء والقضاء على الإرهاب.

يذكر أن أهالي المحافظة، يدلون بأصواتهم أمام 222 لجنة فرعية، وسط انتشار وتواجد أمني مكثف من عناصر الشرطة والقوات المسلحة، مع ببذل أقصى الجهود لتوفير كل سبل الراحة للمواطنيين وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين. 








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