ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

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قدم أحمد ماهر، الناشط السياسي، وأحد  مؤسسى حركة شباب 6 إبريل، تحليلاً لما تشهده البلاد من أوضاع سياسية الآن، تزامنا مع بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ،من خلال إعادة طرح فكرة إعادة التفكير فيما مر بالقوى الثورية حتى الآن مؤكدًا أن المطلوب من هو "إعادة التفكير" لأنها تضع أمام الإنسان فرصة الاختيار  من بين الأفضل  والأسوأ،  حيث أن لكل واحد أولوياته  التى  تحتاج لإعادة التفكير , متسائلا: "ماذا  لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير 2011 كان ممكن نتجنب الأخطاء السياسية التى حدثت بعد ذلك أم ستتكرر بحذافيرها؟! ".

وأضاف ماهر خلال  مقاله الذى أعاد  نشره اليوم بموقع فكر تانى تحت عنوان  "للعام التانى بنفكر تانى" مرددًا: "هل فعلا كان استفتاء 19 مارس هو بداية انقسام قوي الثورة، ولا أصلا قوي الثورة منقسمة قبل كده بكتير؟  هل كان اقتراح الدستور أولاً وانتخاب جمعية تأسيسية بشكل مباشر هو الخيار الأفضل وقتها، خصوصا إن فيه بعض الآراء بتقول كان ممكن يتعادل دستور 71 بدل الدخول في معارك استنزفت الثورة، خصوصا إن دستور 2012 و2014 لم يختلفوا كثيرا في الجوهر , هل كان صح إصرار بعض المجموعات مننا علي افتعال اشتباكات أو إطالة أمد الاشتباكات بدون داعي وفي مناسبات وأحداث ماكانتش مستاهلة؟".

وتابع: "هل المطالَب الراديكالية كانت كلها صح؟ وهل فعلا كان الأحسن أن يكون فيه حلول وسط أو بعض البرجماتية زي ما بعض المحللين دلوقتي بيقولوا؟, وهل جدلية وضع المسار السياسي كمضاد للمسار الثوري كانت صح؟ وهل تخوين الناس اللي شاركت في المسارات الباردة والانتخابات البرلمانية وقتها كان صح؟, وهل جدلية وضع المسار السياسي كمضاد للمسار الثوري كانت صح؟ وهل تخوين الناس اللي شاركت في المسارات الباردة والانتخابات البرلمانية وقتها كان صح؟ , هل الإخوان  بعد كل اللي حصل هايرجعوا تاني يقولوا الأغلبية وإذا كان عاجبكم، ودا شرع ربنا".

ووفقا لما وصلت اليه الحياة السياسية  فى هذه الاونة  ,يدعو ماهر للتفكير مرة ثانية فى  القرارات التى من الممكن ان يأخذها التيار السياسي المعارض ويقول:" عن نفسي من المقتنعين إن طول ما فيه تناحر واقصاء وتكفير واختلاف عنيف يبقي مفيش أمل في نهضة البلد د وإن علشان نبدأ المشوار الطويل للإصلاح لازم قبلها نوصل لصيغة للتعايش السلمي بين الجميع رغم الاختلاف والأهم اننا نتعلم في يوم من الايام ازاي يكون الخلاف واختلاف بشكل سلمي وبدون تكفير أو تخوين و تحية للراغبين فى الفكر التاني".

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