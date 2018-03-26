نصف يوم إجازة بجامعة أسيوط للمشاركة فى الانتخابات

26 مارس 2018 - 12:48 م

قرر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط منح الطلاب بكل كليات الجامعة نصف يوم إجازة وذلك اليوم الاثنين 26/3/2018 مع تعطيل كل المحاضرات النظرية والعملية المقرر لها اليوم وذلك لتمكين الطلاب من المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والتيسير على الطلاب المغتربين من خارج مدينة أسيوط عملية التوجه إلى مقار اللجان الخاصة بهم.

كما أشار الأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة إلى قرار رئيس الجامعة بشأن منح العاملين بالجامعة إجازة نصف يوم من أصل الثلاثة أيام المخصصة للتصويت والممتدة من 26 إلى 28 مارس، موضحًا أن إجازة العاملين سوف تمنح فى صورة الانصراف فى الثانية عشر ظهرًا وذلك بالتناوب بين العاملين فى كل إدارة مما لا يؤثر سلباً على سير العمل .