  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:04 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال»: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

صورة الخبر

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

حازم عبد العظيم

عبد العظيم لـ عدلى منصور: "خسارة يا سيادة المستشار"

الانتخابات

شاهد.. الفنانون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

لميس الحديدي

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

أيمن نور

أيمن نور: من المبكر الحكم على المقاطعة بالفشل

الحريرى: عدم إصدار "العدالة الانتقالية" يُعد تجاوزًا للدستور

رد نارى من الحريرى على مكافآت محافظ البحيرة

آمنة نصير

آمنة نصير: "المصرى مقبل على صناديق الانتخاب كـ"المشتاق"

قطار

بلاغ بوجود قنبلة فى قطار الصعيد

الرئيس السيسي يتفقد حملته الانتخابية

«السيسي» يتابع الانتخابات من داخل حملته الانتخابية

نصف يوم إجازة بجامعة أسيوط للمشاركة فى الانتخابات

قبلي وبحري

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

حسين عثمان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها

#

"نازلين نكمل المشوار" يتصدر "تويتر"

#

لميس: انزلوا الانتخابات عشان "الحريات" وحقوق الإنسان

#

3 أبحاث لمكافحة الإرهاب في جامعة أسيوط

قرر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط منح الطلاب بكل كليات الجامعة نصف يوم إجازة وذلك اليوم الاثنين 26/3/2018 مع تعطيل كل المحاضرات النظرية والعملية المقرر لها اليوم وذلك لتمكين الطلاب من المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والتيسير على الطلاب المغتربين من خارج مدينة أسيوط عملية التوجه إلى مقار اللجان الخاصة بهم.

كما أشار الأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة إلى قرار رئيس الجامعة بشأن منح العاملين بالجامعة إجازة نصف يوم من أصل الثلاثة أيام المخصصة للتصويت والممتدة من 26 إلى 28 مارس، موضحًا أن إجازة العاملين سوف تمنح فى صورة الانصراف فى الثانية عشر ظهرًا وذلك بالتناوب بين العاملين فى كل إدارة مما لا يؤثر سلباً على سير العمل .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"
» بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية
» هالة سرحان لـ"السيسي": "ربنا يحفظك ويبارك في مصر على إيدك"
» شاهد.. صحيفة أمريكية تسيء لـ"ترامب" على صورة غلافها
» شاهد.. رقصة مثيرة لـ"مسنة" بإحدى اللجان الانتخابية
» الخارجية الأمريكية تدين الصواريخ الحوثية على السعودية
» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018