تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

26 مارس 2018 - 12:52 م

يرى موقع "تاجس شاو" الألماني، أن الانتخابات الرئاسية في مصر والتي من المؤكد سيفوز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثبت أن المجتمع المصري غير مستعد بعد للديمقراطية.

وأضاف الموقع، في تقريره، أنه مع بدء الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي تكون أقرب للاستفتاء على رجل واحد، وهو الرئيس "السيسي"، فان المصريين أثبتوا أنهم غير مهيئين بعد للممارسة الديمقراطية.

ومع أن من المؤكد فوز الرئيس "السيسي"، الذي يحظي بشعبية العديد من المصريين، فإن عملية التصويت ستجري اليوم في مصر - لمدة ثلاثة أيام، إذ يجب على الناخبين تعيين الرئيس القادم لحكم مصر، ويقول خالد محمد من القاهرة: "يشعر السيسي بالناس، أشعر أنه سيجلب لنا الازدهار".

"لا يوجد بديل"

وينظر مؤيدو الرئيس "السيسي" إليه على أنه رجل المواقف الصعبة، فمع بداية حكمه بدأ في بناء مشاريع ضخمة، وتم بناء محطات توليد الكهرباء، غير توسيع محور قناة السويس، كما يريد بناء عاصمة جديدة، لذا لا يوجد حاليا بديل له، هذا ما يؤكده، إدوارد توفيق، وهو جالس على مقهى في القاهرة.

وفي هذا الصدد، علق الموقع أن هذه هى المشاريع الاقتصادية التي يأمل الكثير من الناس أن تؤتي ثمارها في النهاية، لكن الرئيس "السيسي" اتخذ أيضاً قرارات تقشفية، كانت مؤلمة على الكثير من المصريين، فقد خفض الدعم وعمل على تعويم الجنيه، وهي التدابير التي تسببت في زيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة .

وأوضح الموقع أن هذه التدابير "التقشفية" بالطبع لا تقارن مع البؤس، الذي يعيشه المواطنون، في بلدان أخرى في المنطقة، حيث الحرب الأهلية ، في اليمن، أو في سوريا.

وفي السياق ذاته، تقول ميرا نبيل، وهي ربة منزل: "بالنسبة لي، فإن الاستقرار والسلامة هما أهم الأشياء"، متابعة أن "بدون "السيسي" مصر كانت ستصبح مثل سوريا منذ فترة طويلة .

"الثقة قد انخفضت"

"العديد من الناس يحبونه"، يؤكد أحد العاملين، بالإضافة إلى أن شعبية السيسي قد انخفضت"، بحسب قول الموقع.

ويقول الناشط الليبرالي شادي الغزالي حرب، الذي كان من أنصار "السيسي":"الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في حرية التعبير، جميع الحقوق التي فزنا بها بعد ثورة يناير عام 2011، خسرناها مرة أخرى، إن الظروف هي أسوأ الآن مما كانت عليه في ظل حسني مبارك."

واختتم الموقع تقريره، قائلاً:"إن على الأقل خارجياً، تم الحفاظ على الواجهة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية منذ أن حصل السيسي على منافس آخر - بعد أن اضطر المرشحون الآخرون للانسحاب من السباق".