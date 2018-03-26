تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

26 مارس 2018 - 12:54 م

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التمسك بإنهاء صفقة اللاعب محمد صلاج نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية": "على الرغم من الصعوبات الكبيرة التى تهدد إتمام الصفقة، بسبب مغالاة ليفربول فى طلباته المادية، لكن الفريق "الملكي" متمسك بإتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة: "ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من تمسك ليفربول بخدمات النجم المصري، مشيرة إلى أن إدارة "الملكي" ترى أن صفقة التعاقد مع "صلاح" أكثر قابلية للتحقق من التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، ذكرت فى وقت سابق، أن نادى ليفربول يعتزم رفع راتب محمد صلاح الأسبوعى من 90 ألف جنيه إسترلينى إلى 200 ألف جنيه إسترلينى لإقناع اللاعب بالبقاء.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى أقرب منافسيه.