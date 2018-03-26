  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:37 م
بحث متقدم
الأهلي

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

صورة الخبر

تقرير ألماني: المصريون غير مستعدين للديمقراطية

موسى مصطفى موسى

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

صورة الخبر

أسباب دعم الغرب لـ"السيسى" قبيل الانتخابات الرئاسية

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

احمد ماهر

ماهر: "ماذا لو عاد بنا الزمن إلى ثورة 25 يناير؟"

انتخابات الرئاسة

هيئة الانتخابات: "يجوز التصويت ببطاقة منتهية الصلاحية"

سرور

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"فتحي سرور" في "الرئاسية"

ناديه عبده محافظ البحيرة

مكافأة القرى الأكثر تصويتا حل مشاكل "المياه والصرف"

جمال عيد

سبب إقبال المواطنين على المشاركة فى "الرئاسية"

تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

كيف رد "صلاح" على الفتاة التي عرضت عليه الزواج؟

#

تطورات جديدة فى صفقة انتقال "صلاح" لـ"الريال"

#

حرب: مفاجأة مدوية حول صفقة الغاز الإسرائيلي

#

المتهم بتنفيذ هجمات باريس: لا براءة لمسلم

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التمسك بإنهاء صفقة اللاعب محمد صلاج نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية": "على الرغم من الصعوبات الكبيرة التى تهدد إتمام الصفقة، بسبب مغالاة ليفربول فى طلباته المادية، لكن الفريق "الملكي" متمسك بإتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة: "ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من تمسك ليفربول بخدمات النجم المصري، مشيرة إلى أن إدارة "الملكي" ترى أن صفقة التعاقد مع "صلاح" أكثر قابلية للتحقق من التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، ذكرت فى وقت سابق، أن نادى ليفربول يعتزم رفع راتب محمد صلاح الأسبوعى من 90 ألف جنيه إسترلينى إلى 200 ألف جنيه إسترلينى لإقناع اللاعب بالبقاء.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى أقرب منافسيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"
» منسق الحملة الرسمية للرئيس السيسي يشارك في الانتخابات
» نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"
» صلاح عبد الله عن مقاطعة الانتخابات: "حد يقاطع أمه"
» شاهد.. مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته
» قرار حاسم من المنتخب بشأن "حكم الفيديو"
» بالصور.. ممثلة أفلام إباحية تفضح الرئيس الأمريكي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018