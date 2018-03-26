بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"فتحي سرور" في "الرئاسية"

26 مارس 2018 - 01:07 م

ظهر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، في لجنته الانتخابية بعد الإدلاء بصوته والتقطت عدسات الصحفيين بعض الصور له، بعد اختفائه عن الشارع السياسي لفترة طويلة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وأدلي "سرور" بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة الإبراهيمية بدائرة جاردن سيتى، فى أول أيام الانتخابات الرئاسية، وسط حضور مكثف من الناخبين سواء كبار السن أو شباب.

وفور وصوله إلي مقر لجنته الانتخابية، أهداه أحد الشباب علم مصر ووردة، والتف حوله عدد كبير من الناخبين لالتقاط صور تذكارية، بينما رفض "سرور" الإدلاء بأى تصريحات صحفية مكتفيا بالاستفسار من ممثلى وسائل الإعلام عن أعداد المشاركين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.

شاهد الصور..











