بالصور.. وزير المالية: المشاركة في الانتخابات واجب على كل مواطن

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قام عمرو الجارحي وزير المالية بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم "الاثنين 26 مارس 2018" بمدرسة الاورمان بمنطقة العجوزة.

وأكد الوزير أن التصويت في الانتخابات العامة هو واجب حتمي على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وبناء مستقبل أفضل يفخر به كل مصري وان التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن مصري يجب أن يحافظ عليه لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التي نتطلع جميعا لإرساء مبادئها في كافة مناحي الحياة.

 ودعا الوزير المصريين للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في الانتخابات مؤكدا أن انتخاب رئيس الجمهورية أهم خطوات بناء مؤسسات الدولة الدستورية وهو مرحلة مهمة لاستكمال ما تم تحقيقه من انجازات وتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وقال إن نجاح الانتخابات يعد رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على استكمال مرحلة البناء والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع مع الحرص على تسريع وتيرة الإنتاج وإيجاد فرص عمل حقيقية لشبابنا.








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