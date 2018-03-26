شاهد.. "الجنزوري" يشارك فى الانتخابات الرئاسية

26 مارس 2018 - 01:23 م

وضع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، بصمته على الانتخابات الرئاسية الجارية وقام بالإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية والتقط بعض المواطنين الصور التذكارية معه من داخل اللجنة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.

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