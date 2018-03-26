  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:04 م
بحث متقدم
الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال»: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

صورة الخبر

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

حازم عبد العظيم

عبد العظيم لـ عدلى منصور: "خسارة يا سيادة المستشار"

الانتخابات

شاهد.. الفنانون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

لميس الحديدي

تعليق صادم من "الحديدي" عن أول يوم بـ"الرئاسية"

أيمن نور

أيمن نور: من المبكر الحكم على المقاطعة بالفشل

الحريرى: عدم إصدار "العدالة الانتقالية" يُعد تجاوزًا للدستور

رد نارى من الحريرى على مكافآت محافظ البحيرة

آمنة نصير

آمنة نصير: "المصرى مقبل على صناديق الانتخاب كـ"المشتاق"

قطار

بلاغ بوجود قنبلة فى قطار الصعيد

الرئيس السيسي يتفقد حملته الانتخابية

«السيسي» يتابع الانتخابات من داخل حملته الانتخابية

شاهد.. "الجنزوري" يشارك فى الانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

الأحزاب لـ «الجنزوري»: أنقذنا من الضياع
الدكتور كمال الجنزوري

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها

#

بالصور.. وزير الشباب يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

#

نادية الجندى: "مش هحتفل بعيد ميلادى إلا لما اطمن على مصر"

#

فرج عامر يدلي بصوته في هدى شعراوي

انتخابات الرئاسة

طارق قابيل

إكسترا نيوز

الصناعة

وضع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، بصمته على الانتخابات الرئاسية الجارية وقام بالإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية والتقط بعض المواطنين الصور التذكارية معه من داخل اللجنة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.
شاهد.. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"
» بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية
» هالة سرحان لـ"السيسي": "ربنا يحفظك ويبارك في مصر على إيدك"
» شاهد.. صحيفة أمريكية تسيء لـ"ترامب" على صورة غلافها
» شاهد.. رقصة مثيرة لـ"مسنة" بإحدى اللجان الانتخابية
» الخارجية الأمريكية تدين الصواريخ الحوثية على السعودية
» أكبر معمرة بالشرقية: "ربنا ينصر مصر"
» شاهد.. فعل غريب لـ"لبلبة" أثناء الإدلاء بصوتها
» سما المصري: "انزلوا الانتخابات محضرلكم مفاجأة"
» بالفيديو.. لاعب يفارق الحياة فى المباراة
» موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018