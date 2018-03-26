القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

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اليوبيل الذهبي

يلتقي في الرابعة إلا ثلث عصر غدٍِ الثلاثاء النادي الأهلي مع نادي الفجيرة الإماراتي في لقاء ودي على استاد الفجيرة احتفالات باليوبيل الذهبي للفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر فضائية الأهلي وأبو ظبي الرياضة، ويرتدي الأهلي في المباراة الطاقم البديل الأزرق، بينما يرتدي فريق الفجيرة الطاقم الأحمر بشكل كامل.

ويلتقي الأهلي بدون لاعبيه الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي وكذلك لاعبيه الاجانب مع الفجيرة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس النادي الإماراتي الذى يُدربه حاليًا الأسطورة الأرجنتينية مارادونا.


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