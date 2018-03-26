أتمنى أن يمر كل مسئول بتجربتى فى "الظلم"

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استرجع النائب هيثم الحريرى, عضو مجلس النواب، حادثة تعرض لها منذ عامين, وذلك بالتزامن مع اليوم الأول من إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر, وهى أنه تم حبسه  بمحكمة جنايات الإسكندرية إثر اتهامه بتكدير السلم العام  والتظاهر والتحريض على التظاهر , والتى  وافق بناء  عليها مجلس النواب آنذاك  برفع الحصانة عنه إلا أنه  تقدم بطلب فى التحقيق فى هذا القرار.

وقال الحريرى  خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": زى النهاردة من سنتين  محدش هيعرف معنى وطعم الظلم إلا لو اتحبس أو دخل القفص مظلوم".

ومضى قائلا: "تجربة برغم قسوتها لكن أتمنى أن يمر بها كل مسئول حتى لا يظلم أى مواطن الحرية لكل المظلومين فى السجون".

وعلق عدد من النشطاء على المنشور فقال نور الدين: ليه ماذا حدث ؟"، وقال طارق يوسف: "تجربة مريرة".





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