محافظ بني سويف: الانتخابات تعكس صورة حضارية ومشرفة

26 مارس 2018 - 01:45 م

أدلى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة مديرية الطب البيطري بمدينة بني سويف مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير آمنة وتعكس صورة حصارية ومشرقة.



واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية ودخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم وتوافر كافة التسهيلات والتجهيزات لسير العملية الانتخابية فضلا عن التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة للانتخابات الرئاسية كما تابع مستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة.



وقدم المحافظ الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء على دورهم في إخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل المتميز مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أية شكاوي على الفور والمتابعة اللحظية لسير الانتخابات.



وأكد محافظ بني سويف أن العملية الإنتخابية تسير بكل يسر وسهولة في جو يحيطه الأمن والأمان والفرحة التي رأها في وجوه المواطنين اليوم أمام اللجان الإنتخابية ، مؤكدا على ثقته الكبيرة في وعي المواطن السويفي بأهمية المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف



تجدر الإشارة الإشارة إلى أن محافظة بني سويف وضعت خطة بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري ومديرية الأمن والجهات الأمنية المعنية وكافة القطاعات الخدمية لضمان الإستعداد الكامل للعمليةالإنتخابية، وتم مراجعة تنفيذ كافة الاستعدادات من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة للمقار واللجان الإنتخابية بالمدن والقرى خلال الأيام السابقة على الانتخابات ،حيث يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليون و748 ألف و441 ناخبا وناخبة موزعين على 9 لجان عامة منها 3 لجان بمركز ومدينة بني سويف و6 لجان عامة بباقى المراكز الإدارية الست ، تضم 482 مقراً انتخابياً باجمالي 514 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة