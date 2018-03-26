» شاهد.. رقصة مثيرة لـ"مسنة" بإحدى اللجان الانتخابية

26 مارس 2018 - 01:49 م

عرض الإعلامي تامر عبد المنعم، مقطع فيديو لسيدة مسنة تقوم بالرقص على أنغام أغنية "تسلم الأيادي" أثناء مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.

وظهرت السيدة خلال الفيديو المعروض ببرنامج العاصمة المذاع عبر فضائية "العاصمة" وهى ترقص بعلم مصر على أغنية تسلم الأيادي.

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية، وسط تكثيف أمني.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

شاهد الفيديو..