بلاغ بوجود قنبلة فى قطار الصعيد

26 مارس 2018 - 01:57 م

ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف بالتعاون مع شرطة النقل والموصلات شابين بتهمة إزعاج السلطات، ومحاولة تعطيل قطارات السكة الحديد بعدما تقدما ببلاغ كاذب عن وجود قنبلة داخل قطار الصعيد.



كانت شرطة النقل والمواصلات تلقت بلاغًا بإقدام شابين من مركز الفشن على وضع جسم غريب "قنبلة" داخل قطار الصعيد قرب محطة سكة حديد الفشن.



وانتقلت مباحث السكة الحديد وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لفحص القطار وتأمينه ضد أي مواد متفجرة حيث تبين من الفحص والمعاينة سلبية البلاغ وعدم وجود أجسام غريبة داخل القطار.



كما تبين أن وراء البلاغ شابين من مركز الفشن جنوب المحافظة وأنهما على خلاف بشابين أخرين بدائرة مركز الفشن إذ استغلا فرصة استنفار القوات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية.