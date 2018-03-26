سامح عاشور يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

26 مارس 2018 - 01:58 م

أدلى سامح عاشور نقيب المحامين، بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم 13 بالمدرسة التجريبية بالمقطم، اليوم الاثنين، أولى أيام الانتخابات المستمرة حتى مساء الأربعاء المقبل.

وطالب “عاشور” عقب إدلائه بصوته، المواطنين بالتوجه للجان والمشاركة في الانتخابات، مضيفا:" البعض قد يفكر في عدم المشاركة والإدلاء بصوته لرؤيته أن النتيجة محسومة، ولكن هذا خطأ كبير، فالمشاركة والإيجابية مهمان للغاية، ولا يوجد حجة لأحد في الانتخابات لأنها سوف تجرى على مدار 3 أيام".