26 مارس 2018 - 02:14 م

الكلام الصاخب عن الانتخابات، المنافسة، و"العرس" الانتخابي، ربما يظل "الخبز اليومي"، لمؤسسات ونخب وطبقات اجتماعية معينة.. قد تكون مستفيدة من تحالفها مع ترتيبات ما بعد30 يونيو.. أو مستفيدة من بقاء الحال على ما هو عليه الآن، وقد تكون مقتنعة بأن الوضع في مصر لا يستحق أكثر من هذا.. وأن "الديمقراطية" ترف يؤجل إلى أجل غير مسمى.. وأن بقاء السيسي لفترة ثانية، ضمانة لمخاوفها ولقلقها من بديل قد يعيد "الفوضى" ـ كما تعتقد هى ـ إلى مربع ما بعد يناير.

وبالتأكيد فإن القوى الديمقراطية والتيار المدني في عمومه، مستاء مما يجري حاليًا، ويراه "ابتذالا" للدولة ذاتها و"إهانة" لتاريخها وحضارتها.. وما يزيد من حزنها أنها غير قادرة على فعل أي شيء، باتت ولأول مرة أمام تحديات "الثمن" و"فاتورة" التغيير.. فالتلويح بالبديل السوري أو العراقي، لا يعرف أحد جديته من هزله وكان عليها أن تختار.. ولم يعد أمامها إلا الإيواء إلى الظل، والاكتفاء بالجلوس على مدرجات المشاهدين، "يتفرجون" على فصول الدراما، ويراهنون على أخطاء "رأس الحربة" وإهداره للأهداف.

كلا الفريقين: من مع.. ومن ضد.. له أسبابه قد تكون عن قناعة أو بدافع من الانتهازية.. فيما يظل التسليم بهذه القسمة والتوقف عندها بدون خيال أو إبداع أو حلول.. خسارة كبيرة ونزيفا أكبر في طاقة الطرفين: الفائزون والخاسرون.

لن يحتاج أي مراقب لأية مشقة في فهم وتوصيف المشهد الانتخابي الحالي في مصر.. فالفائز معروف أولاً.. ويبقى شرط "الإشهار ـ الانتخابات" فقط، وهي مسألة ليست محلا للنقاش والجدل.. ولكن السؤال الأهم وسط هذا الصخب هو: وماذا بعد؟!

فإذا قاطعت المعارضة الانتخابات، فهل ستقاطع أيضًا "سلطة الأمر الواقع" التي جاءت بعدها؟! وإلى متى وما هى نتائجها (المكاسب والخسائر)؟!

ومن جهة أخرى، هل بوسع الرئيس السيسي، أن يكمل مدته الدستورية القادمة، وسط هذا الانقسام الخطير، ليس على "الإدارة" ولكن على "الشرعية"؟!.. وهل بوسع حاضنته الإعلامية أن تقنع العالم بديمقراطيته، والعالم يرى مصر دولة بلا معارضة؟! فلا يوجد أي نظام سياسي في العالم المتحضر الآن، يستطيع أن يعيش بلا معارضة حتى لو كانت شكلية ولو من قبيل المزايدة.

أعتقد أيضًا أن المعارضة باتت مطالبة بتحضير "مدونة وطنية" تتضمن مطالبها للرئيس.. وعلى الرئيس أن يتخذ خطوات أوسع نحو القوى الوطنية المدنية، وأن تجد منه ما يشجعها على تدوين تلك المدونة، وأن يتعامل معها بجدية وبوصفها شريكًا وليست عدوًا.. وأن يعلن في مؤتمر صحفي بأنه يمد يده للجميع.. وسياساته في السنوات الأربع المقبلة لن تكون صورة طبق الأصل للسنوات التي قبلها.. والتعهدات هنا لا تكفي إلا إذا اقترنت بإجراءات على الأرض تجدد الثقة والتفاؤل بمستقبل أفضل.

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