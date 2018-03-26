» شاهد.. صحيفة أمريكية تسيء لـ"ترامب" على صورة غلافها

26 مارس 2018 - 02:17 م

تناول غلاف صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية مقابلة تليفزيونية مع ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية في برنامج 60 دقيقة بعنوان مسئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفته بألفاظ خارجه.

يذكر أن مقابلة بثتها فضائية أمريكية مساء أمس الأحد مع ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية ببرنامج "60 دقيقة" روت من خلالها كواليس التعاملات الجنسية التي تمت بينها وبين الملياردير الأمريكي دونالد ترامب الذي تولي الرئاسة الأمريكية بعد ذلك.

وكشفت عن التهديدات الجسدية التي تلقتها عندما اتخذت القرار بالحديث إلى وسائل الاعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.



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