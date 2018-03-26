رد نارى من الحريرى على مكافآت محافظ البحيرة

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الانتخابات الرئاسية

حسين فهمي

الشيخ زايد

استنكر  النائب هيثم الحريرى, عضو مجلس النواب,  تصريح محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده بأنها سوف تخصص مكافأة  للقرى  الأكثر تصويتًا فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن محاسبة المواطنين على حرية آرائهم.

وتساءل  الحريرى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"  وقال: "وهل يعاقب أى ناخب نتيجة التعبير عن رأيه؟!

وتابع قائلاً: "أموال الشعب والخدمات لكل الشعب وليس لفئة دون أخرى".

وقالت محافظ البحيرة في تصريحات صحفية صباح اليوم خلال مداخله هاتفية لها مساء أمس  بفضائية  المحور في برنامج "90 دقيقة" إن المحافظة ستكافئ القرى والمراكز التي ستشهد إقبالاً كبيرًا على اللجان الانتخابية بحل مشاكلهم سواء في المياه أو الصرف الصحي, وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسة ستكون عرسًا انتخابيا.

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