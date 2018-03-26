» هالة سرحان لـ"السيسي": "ربنا يحفظك ويبارك في مصر على إيدك"

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نشرت الإعلامية هالة سرحان صورتها خلال إدلائها بصوتها فى لجنتها الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت على الصورة قائلة: "لحظة فخر وسعادة ياللا ياريس ربنا يحفظك ويبارك لنا فى مصر على إيديك".

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.


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