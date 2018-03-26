"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

26 مارس 2018 - 02:59 م

قال الألماني، لوتار ماتيوس، إن ليفربول غير قادرة على الوقوف أمام رحيل نجم الفريق، والمنتخب المصري، محمد صلاح، محذرًا الريدز من التمسك بـ"صلاح" إذا أراد الرحيل بإرادته، لافتًا إلى أن النادي في حالة قلق من رحيل "صلاح" المحتمل .

وأشار "ماتيوس" إلى أن ليفربول استطاع التغلب على رحيل البرازيلي، فيليبي كوتينيو، إلى نادي برشولونة الاسباني، وسيتغلب أيضًا على رحيل الفرعون المصري، بحسب ما ذكره موقع "ليفربول إيتشو" الإنجليزي.

وأوضح أسطورة العالم "ماتيوس" في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن بعد انتقال البرازيلي، "كوتينيو" إلى برشلونة، في صفقة بلغتها قيمتها 140مليون باوند، حدث اضطراب بين مشجعى الريدز .

وتابع:"لكن منذ رحيل البرازيلي، سجل الفريق الأحمر 30 هدفاً في 11 مباراة، وظل في مركز قوي في السباق للحصول على المركز الأول في الدوري، وتقدّم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن رحيل "كوتينيو"، قال الألماني "ماتيوس" الفائز بكأس العالم: "أن الفريق لم يخسر برحيله كثيرًا، فقد جلب بيعه الكثير من المال واستثمرها ليفربول بطرق أخرى" .

ونوه بأن "كوتينيو" لاعب جيد جدا، لكنه لعب بشكل أفضل في ليفربول من برشلونة حتى الآن. فهو كان يريد الانتقال من ليفربول إلى برشلونة، لكنني لا أشعر أن ليفربول قد أضاعه".

وأكد "ماتيوس" أن في الوقت الراهن يؤدي ليفربول بشكل أفضل ومختلف عن السابق، فمع يورجن كلوب هم في حالة جيدة دون كوتينيو ".

وفي هذا الصدد، قال "ماتيوس": "عند وجودي في انفليد شاهد تقدم نادي ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب من بعيد، وعلى وجه الخصوص أداء محمد صلاح "الرائع".

وذكر "ماتيوس" أنه شاهد مباراة ليفربول الذي فاز بها بخماسية نظيفة أمام اوتفورد، حيث سجل "صلاح" أربعة أهداف، ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري الانجليزي، في ظاهرة من نوعها، ملمحًا أن هذه المباراة آثرت بصورة كبيرة على اهتمام ريال مدريد بـ"صلاح" في الانتقالات الصيفية.

وحذر "ماتيوس" أن كما هو الحال مع كوتينيو، الذي كان يريد الانتقال إلي برشلونه، حيث الجو الممتع والأهل والأصدقاء المقربين، من أنه قد يكون هناك أسباب خاصة تجعل ليفربول تناضل من أجل التمسك باللاعب، تحول رأسه بالفعل.





