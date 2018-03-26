"ماهر" يحكى موقفًا صادمًا تعرض له

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قص أحمد ماهر، الناشط السياسي، عن موقف تعرض اليه بعد أن أنهى عمل أوراق داخل إدارة مرور البساتين، وقال: "روحت مرور البساتين لتجديد الرخصة  وبصراحة لأول مرة ألاقي نظام، والزحمة أقل من السنين اللي فاتت، وكمان مظلة في أماكن الوقوف".

وأضاف ماهر خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " كنت علي وشك أشكر ضباط المرور لكن بره المرور وتحت الدائرى لقيت بلطجي اسمه إسلام وعايز 50 جنيهًا ركنة عربية 128 لمدة 3ساعات وبيقول إنه واخد تصريح بكده، إنه صاحب الموقف وروح اشتكيني في القسم وإذا كان عاجبك ".

ومضى ماهر مسردًا: "بعد خناق وشد وجذب وعطلة لنص ساعة تكرم ورضي بـ 10 جنيهات فقط ، وطبعًا لما حاولت اشتكيه لمباحث الوحدة ملاقيتش حد، ولما ظهروا كان هو اختفي".

وطالب ماهر قائلاً: "مش عارف أمتي بلطجة المواقف تنتهي؟ وفين دولة القانون اللي بنسمع عنها؟ ".


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