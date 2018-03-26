الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

26 مارس 2018 - 03:32 م

لا مفاجآت في المشهد الانتخابي اليوم ، الصور النمطية التي يتم توزيعها في كل مرة ، وخاصة "اللقطات" الإنسانية لكبار السن أو المرضى أو حتى من ينتقلون بسيارة إسعاف إلى اللجنة لكي يدلي بصوته ، ولقطات لفنانين وشخصيات معروفة وهي تدلي بصوتها ، إضافة للرئيس والسيدة حرمه ، كل ذلك مألوف ونمطي في تعامل الإعلام الرسمي في المناسبات المشابهة ، وكانت العناوين أيضا متوقعة مثل الحديث عن حشود تاريخية وطوابير غير مسبوقة ، وإن كان بعض الإعلاميين الموالين تحدثوا بحذر وربما بما يشبه الإحباط عن تواضع المشاركة في اليوم الأول ، كما أن المعارضين والنشطاء حرصوا على نشر صور أخرى توضح أن اللجان خالية وأن الإقبال على التصويت ضعيف ، مقابل الصور التي وزعها أنصار السيسي والتي توضح طوابير وكثافة أمام بعض اللجان .



نحن حتى الآن أمام معركة الصورة ، وبطبيعة الحال ، من يحسم جدل الصورة ومعركة الصورة هو الصندوق ، وما يخرج منه من أرقام نهائية ، ولذلك ستكون المعركة الحقيقية والأخطر هي معركة الصندوق ، والمشكلة الآن أن غياب المنافسة من مرشح حقيقي أو قوي أو مشاكس ستغيب مندوبي المرشح المنافس والذين كانوا يمثلون رقابة حياة أو موت على الصندوق ، وبالتالي غيابهم سيجعل الرقابة على الصندوق موكولة إلى أجهزة رسمية ، لأن الصندوق سيبيت ليلتين قبل أن يتم فرز نتائجه في نهاية اليوم الثالث ، ففي حضن من سيبيت الصندوق في الليلتين ، وتحت حراسة من ، وفي رقابة من ؟ هذا هو التحدي ، وقد كانت هناك مشكلات كبيرة تحدث من ممارسات رسمية تجاه الصناديق في أواخر عهد مبارك ، وشهيرة هي قصة القاضي الذي نام على الصندوق ليمنع العبث به وحشوه بالأصوات المزورة ، والتقارير التي كانت تصدر من نادي القضاة والمعارك الكبيرة التي خاضها قضاة شرفاء مثل القاضية المحترمة المستشارة الدكتورة نهى الزيني في انتخابات البحيرة ، وحبذا لو قدمت اللهيئة الوطنية للانتخابات توضيحات للرأي العام تطمئن الناس على سلامة الصندوق وتأمينه من العبث في الليالي التي يبيت فيها بعيدا عن القاضي رئيس اللجنة.

التحدي الذي يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال ليس هو منافسه المفترض المهندس موسى مصطفى ، منافسه الحقيقي هو أرقام الصندوق التي ستعلن عن نسبة المشاركة في الانتخابات ، وهذه حالة نادرة وغريبة في العرف الديمقراطي ، حيث يجري العرف على أن الناس تنتظر النسبة التي سيحققها كل منافس على حساب منافسه واهتمامها فرعي جدا بنسب المشاركة الإجمالية لأنه ليس مهما ولا حاسما ، أما اليوم فنحن أمام البحث عن عدد كبير من المصوتين بغض النظر عن توجه أصواتهم ، وهذا من أوضح الدلائل على عمق أزمة الشرعية في مصر الآن ، وقد وصل الأمر إلى مستويات بالغة الرخص في حث الناس على التصويت بإغرائهم بمنحهم جوائز عينية أو تذاكر لدخول حفلات والأنكى هو ما نشر عن محافظ إحدى محافظات الدلتا عن أن الأولوية لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي سيكون للقرى التي يكون فيها التصويت أعلى ، وتلك ـ إذا ثبتت ـ جريمة تستحق المحاكمة .

هناك قلق مستمر من صورة الشرعية أمام الناس وأمام المجتمع الدولي ، السلطة حرصت على أن لا تكون في الانتخابات أي مغامرة للتناقس غير مضمونة العواقب ، لكنها مدركة أن العالم كله يعرف حقيقة الوضع وحقيقة تلك الانتخابات ، من ثم تريد السلطة أن تبعث رسالة بأنها تحظى بقبول شعبي واسع ، رغم أنه لا توجد ديمقراطية ولا تعددية حقيقية ، كما أن "ظلال" أزمة 3 يوليه 2013 ما زالت جاثمة على صدر مصر ولا تستطيع الخلاص منها ومن مؤثراتها الخطيرة على علاقات النظام بالداخل وعلاقاته أيضا بالمجتمع الدولي ، فضلا عن الاستقرار السياسي المطلوب لإنقاذ البلد من مشكلاته المعقدة على كل الأصعدة .

لا أحد في مصر الآن يعتقد بأن سفينة البلاد قد استقرت في مجراها التاريخي ، الجميع قلق ، والجميع يفتقد إلى اليقين بالمستقبل ، الجميع يشعر بأنها مرحلة انتقالية عابرة ، والجميع ينتظر المفاجأة ، ويتحسب للمفاجأة ، ويخشى من القادم المجهول ، والسلطة نفسها تساعد على نشر هذا القلق بغموض صورة المستقبل ، والهروب من تقديم أي برنامج سياسي للسنوات الأربع المقبلة ، مجرد وعود وخطب عاطفية وأماني وهتافات وشبه حصر الإنجاز في أن تبقى الدولة المصرية قائمة ولا تنهار ، وهذا كلام مفجع ومؤلم ، ولم يسمعه المصريون من قبل بتلك الصورة السوداوية عن الدولة وبقائها ومصيرها .