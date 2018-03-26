الإنتخابات الرئاسية تكشف " عورات " الأحزاب السياسية

26 مارس 2018 - 03:34 م

بدأ اليوم ماراثون الإنتخابات الرئاسية داخل مصر ولمدة ثلاثة أيام ، بعدما أجريت الإنتخابات فى الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجارى . وقد تحدث الكثيرون عن ضرورة المشاركة فى التصويت لزيادة عدد المصوتين ليكون ذلك بمثابة رسالة للعالم أن هناك أمن واستقرار فى مصر ورغبة حقيقية فى العبور نحو المستقبل . كما تحدث الكثيرون أيضاً عن انعدام التنافسية فى هذه الإنتخابات وأن النتيجة محسومة مسبقاً لصالح المرشح عبدالفتاح السيسى . إلا أن هناك ظاهرة لم تحظ بإهتمام الغالبية العظمى من الكتاب والمحللين السياسيين ، هذه الظاهرة تتعلق بالعلاقة بين الثقل السياسى للأحزاب المصرية والتى زاد عددها حالياً لأكثر من 105 حزباً فى الشارع المصرى وبين العجز عن طرح مرشح أو أكثر تكون لديهم القدرة على منافسة المرشح عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحالى .

ويؤكد الخبراء أن انحصار المنافسة بين السيسي ورئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، فى الإنتخابات الرئاسية عكس حقيقة عجز الأحزاب السياسية المصرية عن أداء دورها الأساسي، وهو أن تكون الإطار الأهم للمنافسات السياسية، سواء على مقعد رئاسة الدولة أو في انتخابات البرلمان والانتخابات المحلية وانتخابات الروابط والتجمعات الأهلية.

ومما لا شك فيه أن البيئة السياسية والأوضاع العامة، خاصة الاقتصادية والأمنية، قد لعبت دورًا لا يمكن إنكاره في جعل السباق الانتخابي محصورا بين مرشحين اثنين فقط، لكن ذلك لا يعفي الأحزاب السياسة - خاصة الأحزاب التسعة عشر الممثلة في البرلمان - من مسئولية تحول المشهد الانتخابي الخاص بأعلى منصب في الدولة إلى مشهد مثير للجدل، سمح لأساطير وأوهام عديدة أن تصنع لها قدرا من الشرعية الزائفة في تفسيره.

فى هذا السياق كشفت دراسة صدرت مؤخراً بعنوان " الأحزاب والانتخابات الرئاسية " أنه بعيدًا عما تثيره أحزاب المعارضة المصرية - منذ التجربة الحزبية الثانية في التاريخ المصري الحديث والتي بدأت منتصف السبعينيات من القرن الماضي - من تبريرات لضعفها، وعلى رأسها انغلاق المجال السياسي، بعيدًا عن ذلك فإن الحقيقة المثيرة أن هناك حالة تراجع ملحوظة في حجم عضويات الأحزاب السياسية في مصر ، وتراجع أكبر في ثقة الجمهور بها.

من ناحية آخرى أكد سعيد عكاشة الباحث والخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والذى أعد الدراسة أن أحزاب المعارضة يغلب عليها توجيه الاتهامات للنظم التي حكمت مصر منذ عبد الناصر وحتى الرئيس السيسي، بأن هذه النظم كانت السبب الرئيسي في ضعفها، وبالتالي في ضعف الحياة السياسية إجمالا، وهو اتهام لا يكون موضوعيا أو منصفا دون تحديد لنصيبها هي (أي الأحزاب) في صناعة هذا الضعف ودون قيامها بإجراء نقد ذاتي لنفسها. فعلى سبيل المثال، لا نجد أيا من الأحزاب السياسية الحالية قد قدم تقريرا شفافا عن الأزمات والانشقاقات الداخلية فيه، والأسباب التي قادت إلى ذلك، والأهم: التأثيرات التي تركتها هذه الأزمات عليها وعلى مدى قدرتها على التركيز على مهامها الأكبر مثل تثقيف أعضاء الحزب وتجنيد أعضاء جدد وإجراء انتخابات داخلية شفافة قبل أن يسألها الناخبون عن مدى قدرة أي منها على تحقيق أهدافه في الوصول إلى السلطة وتنفيذ برامجه بواسطة فوزه في الانتخابات. لقد ذكر أحد قادة التجمع (طلب عدم ذكر اسمه) أن عضوية الحزب الذي يزيد عمره على الأربعين عاما (تأسس عام 1976) لا تزيد عن ستة آلاف عضو، ولا ينشط منهم عمليا في أنشطة الحزب سوى 20? منهم.

وحتى استغلال القانون الانتخابي الذي يسمح لأي شخص يحظى بتأييد عشرين عضوا في البرلمان بأن يترشح للرئاسة، لم يجري استغلاله من جانب أحزاب تمتلك عدد مقاعد أكبر من هذا العدد (تمتلك أحزاب المصريين الأحرار، مستقبل وطن، الوفد 65، 52، 46 مقعدا على التوالي). كما كان بوسع ستة عشر حزبا آخر ممثلة في البرلمان أن تشكل ائتلافات فيما بينها أو أن تتفق على تأييد مرشح لرئاسة الدولة من إحداها أو بالاتفاق فيما بينها على تأييد شخصية معينة من خارج البرلمان ومن خارج الأحزاب.

وهنا أتوقف أمام تأكيد عكاشة على رفضه ما أسماه بالإصرار من جانب أحزاب المعارضة على المبالغة في دور الدولة في تضييق المجال السياسي ومنع الأحزاب من ممارسة أنشطتها رغم إدراكها (أَي هذه الأحزاب) أن العمل السياسي لا ينبغي أن يتم اختزاله في حرية التظاهر فقط، ورغم إدراكها لمدى التحديات التي تفرضها الجماعات الإرهابية على الدولة والمجتمع حاليا . كما أن الادعاء بمصادرة حرية التعبير اعتمادا على أسطورة تحالف الدولة مع رجال الأعمال على احتكار وسائل الإعلام، لا ينهض على أساس قوي في ظل عصر السوشيال ميديا التي يمتلك أكثر من 35 مليون مصري حسابا عليها، وهي وسائط محررة بشكل كبير ولا تسيطر عليها الدولة، بل إن الإعلام التقليدي لم يتمكن من إنجاح هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية الأخيرة رغم انحياز 90? منه لها، بينما نجح خصمها ترامب في هزيمتها مستندا إلى قوته في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر.

وتعقيباً على هذه الجزئية أقول إنه فى الوقت الذى تتحمل فيه الأحزاب بضعفها وصراعاتها التى لم تتوقف جزءاً كبيراً من هذا الضعف وانعدام الثقل السياسى فى الشارع ، إلا أنه لا يمكن اعفاء الدولة بأجهزتها الرسمية من تحمل جانباً من هذه المسئولية ، فكل الشواهد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة على المستوى الرسمى ومنذ أكثر من 60 عاماً وحتى الآن تتعامل مع الديمقراطية على أنها رفاهية وتتهم المعارضين لهم بأنهم مأجورون وخونة وينفذون أجندات خارجية وممولون من الخارج . كما أن الأنظمة التى تعاقبت على مصر منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 لم تؤمن بأهمية وجود المعارضة كفصيل وطنى يمكن أن يكون داعما للدولة . كما تؤكد وقائع التاريخ أن الأنظمة بلا استثناء كان لها دور كبير فى إشعال الفتن والصراعات داخل الأحزاب التى يمكن أن تشكل خطرا على بقاءها فى السلطة لأجل غير مسمى .

على الجانب الآخر أعلن اتفاقى مع ما جاء بالدراسة السابق الإشارة اليها أن فرصة المراجعة ونقد الذات في وقت مبكّر مع بدء أحزاب المعارضة في التفكير الجدي في كيفية مشاركتها في انتخابات عام 2022، على أسس واقعية وعملية، تستدعي الرهان على إعداد الكوادر وخلق التجانس الداخلي وإدخال مخاوف قطاع من الجمهور في حسابات القرار الحزبي والسياسي خلال الأربعة سنوات القادمة، على أن يكون تقديمها المرشح الرئاسي المحتمل قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة بعام على أقل تقدير.