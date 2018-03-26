«عبدالعال»: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

26 مارس 2018 - 03:53 م

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المصريين لبوا نداء الوطن بمشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن النتائج مبشرة في الساعات الأولى لسير العملية الانتخابية.

وأضاف "عبدالعال"، على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، أن هناك إنجازات عملاقة نفذت على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النزول هو رسالة لكل العالم أن مصر آمنة ومستقرة والشعب المصري يعيش أزهى عصور الديمقراطية.

وأدلى رئيس مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين بمقر لجنته الانتخابية رقم بالجامعة العمالية بمدينة نصر.