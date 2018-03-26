» الإمارات تحتفل باكتمال بناء أول مفاعلاتها النووية

26 مارس 2018 - 03:55 م

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، اكتمال أعمال البناء في واحد من مفاعلاتها النووية الأربعة على أن يجري تشغيله وبدء توليد الطاقة النووية منه بعيد إصدار الرخصة اللازمة لذلك.

وكانت الإمارات، أكدت العام الماضي أن واحدًا من المفاعلات التي تبينها شركة كورية جنوبية قرب أبوظبي، سيبدأ العمل في 2018، بعدما كان من المفترض أن يتم ذلك في 2017.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن احتفالية أقيمت في موقع براكة للطاقة النووية غرب أبوظبي اليوم بمناسبة "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى"، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد إنجازًا تاريخياً لدولة الإمارات"، معتبرًا أن هذه الخطوة ترسخ "مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية".

وتبلغ قيمة محطة "براكة" 24.4 مليار دولار، وتعد أكبر مشروع قيد الإنشاء في العالم، لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، كما أنها ستكون الأولى في العالم العربي.