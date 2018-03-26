طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أمريكا وأوروبا

26 مارس 2018 - 04:08 م

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، طرد 60 من ضباط الاستخبارات الروس ممن يعملون تحت غطاء دبلوماسي، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق "سكريبال"، كما قررت واشنطن إغلاق القنصلية الروسية في سياتل.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، أن 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طردت الدبلوماسيين الروس لديها على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي.

وفي السياق ذاته، طردت أوكرانيا 13 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية القضية ذاتها، وفق وكالة "الأناضول".