4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

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وكالات

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انتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

حلمي الشريف

قال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن 4 محافظات شهدت إقبالًا كثيفًا حتى منتصف اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، التي بدأت اليوم الإثنين وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح "الشريف"، خلال المؤتمر الصحفي، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المحافظات الأعلى تصويتا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، لافتًا إلى أن اللجان الفرعية بشمال سيناء شهدت كثافة كبيرة من قبل الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.


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