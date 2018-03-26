أبرز المعلومات عن «مجنونة» محمد صلاح؟

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المصريون

محمد صلاح

مجنونة

في واقعة طريفة شهدتها مباراة المنتخب الوطني أمام البرتغال، طلبت إحدى المشجعات المصريات الزواج من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قائلة «تتجوزني يا صلاح؟»، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، على ملعب «ليتزجراند» في سويسرا.

وتبين أن الفتاة الحسناء، التي طلبت الزواج من محمد صلاح، هي «شاهي حبيب» مصرية الجنسية، ومقيمة في إحدى مدن سويسرا، وتعمل مذيعة، وتحرص على التقاط الصور مع نجوم الفراعنة باستمرار.

وحضرت الفتاة الحسناء إلى مدينة زيورخ بسويسرا؛ من أجل مشاهدة مباراة مصر والبرتغال، والتي خسرها الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وتواجدت في المدرجات وحملت لافتة مدونا عليها «تتجوزني يا صلاح.. نلعب كرة».

وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتاة استطاعت التواصل مع «أبو مكة» بعد المباراة، وعبرت عن حبها له وعرضت عليه الزواج، ولكنه مازحها بأنه متزوج ولا يستطيع الزواج مرة أخرى، ثم التقط معها الصور التذكارية.

كما التقطت «شاهي حبيب» صورًا مع نجوم المنتخب أبرزهم «عصام الحضري، شيكابالا، محمد النني، عمرو وردة، وسعد سمير».

ووجدت صور الفتاة الحسناء تفاعلًا كبيرًا من نشطاء «السوشيال ميديا»، مؤكدين أن الفرعون المصري استطاع الوصول إلى قلوب جميع المصريين حتى المتواجدين في خارج البلاد.

ويتواجد المنتخب الوطني حاليًا في سويسرا، استعدادا للعرس العالمي في روسيا، الصيف المقبل، حيث خسر أولى مبارياته الودية أمام البرتغال في الدقائق القاتلة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب مباراة تحضيرية ودية ثانية أمام اليونان، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن استعدادته في معسكر سويسرا، كما يخوض مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 26 مايو المقبل، وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا، وجار الاتفاق على ودية كولومبيا، على أن تكون يوم 1 يونيو.

وكان المنتخب الوطني صعد للمونديال، بقيادة كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا، حيث وقع في مجموعة تضم روسيا وأوروجواي والسعودية، ويستهل الفراعنة مشوارهم في المونديال يوم 15 يونيو، أمام أوروجواي على ملعب إيكاترنبرج والذي يتسع إلى 35 ألف متفرج، في تمام الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتكون ثاني المباريات أمام روسيا المضيف يوم 19 يونيو على ملعب كريستوفسكي والذي يتسع إلى 68 ألف متفرج، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وأخيرًا يواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي يوم 25 يونيو على ملعب فولجوجراد والذي يتسع إلى 45 ألف متفرج، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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