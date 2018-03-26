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وزير الرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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عبد العزيز
عبد العزيز

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الانتخابات الرئاسية

المصريون

وزير الرياضة

عبد العزيز

حرص المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الإثنين، في مدرسة النور للمكفوفين بالمهندسين.

وأكد عبد العزيز في تصريحات صحفية أنه لن يتأخر على الواجب الوطني، مشددًا على أنه يجب على كل رجال الرياضة في مصر أن يشاركوا في هذا العرس الوطني.

وأضاف أن المواطنين حريصين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لدعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد خلال السنين الماضية فى مختلف المجالات، موضحًا أن المواطنين يتوافدون على مقار اللجان الانتخابية من مختلف الفئات العمرية والإدلاء بأصواتهم، وذلك لممارسة حقهم الانتخابي، وفقا لتقارير غرف العمليات في جميع مدريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات. وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، وبدأت أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية.


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