» استخراج «مسمار» من قلب نجار ببني سويف

26 مارس 2018 - 04:43 م

في واقعة نادرة الحدوث، استخرج أطباء الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، مسمارًا من قلب نجار.

البداية عندما حضر إلي المستشفى شاب عمره (18سنة) يعمل نجارًا ويستخدم مسدس مسامير في ورشته، يقول إن "مسمار" انطلق من المسدس تجاه صدره، وكان لا يشتكي من شىء سوي الجرح الخارجي فقط رغم استقرار المسمار بالقلب إلا أن المريض كان يسير علي قدميه.

وأثناء فحص أطباء جراحة قلب وصدر المريض تبين من الأشعة وجود مسمار بالقلب ولكن المسمار لم يحدث أي نزيف أو تجمع دموي حول القلب مما أدي إلى استقرار الحالة وعدم إحساسه بالمسمار.

وعلي الفور تشكل فريق طبي تحت إشراف الدكتور أحمد الأشقر رئيس القسم وبرئاسة الدكتورة جهاد مصطفي مدرس جراحة القلب والصدر والدكتور محمد سراج، والدكتور أحمد عادل، الدكتور إسلام العامري، الدكتور حسام مصطفي وطاقم تخدير بقيادة الدكتور أحمد ربيع مدرس التخدير والدكتور زينب طه.

وبالمتابعة الدقيقة للحالة تبين أن المسمار يتحرك من مكانة فكان من اللازم إخراج المسمار بسرعة وكذلك إمكانية حدوث إصابة جزء خطير للقلب أو الشرايين المغذية له عند خروج المسمار، تم تجهيز المريض للعمليات وعمل أشعة خاصة ورسم مفصل لمكان المسمار وعلاقته بالقلب والاحتياطات اللازمة.

وأوضح الدكتور عماد البنا، أن العملية تمت بنجاح تام والحالة مستقرة ولم تحدث أي مضاعفات للمريض.