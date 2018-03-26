بالصور.. طوابير فى لجان الاقتراع بحلايب وشلاتين

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حلايب وشلاتين

الاقتراع

طوابير. لجان.

شهدت لجان الاقتراع بمدينتى حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحرالأحمر، إقبالاً كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة وتلاحظ وجود طوابير أمام الجان.

وقال على جامع، ابن شيخ مشايخ حلايب وشلاتين، إن الشباب والفتايات وجميع الأعمار خرجوا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

وتجري الانتخابات الرئاسية، على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدءًا من الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، 59 مليونًا، و78 ألفًا، و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.





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