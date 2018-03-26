  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
صورة من هوية المصري القتيل

تفاصيل مقتل مصري بصاروخ حوثي في السعودية

شريف إسماعيل

«إسماعيل»: مستمرون في عملنا ولا يشغلنا تغيير الحكومة

أعضاء حزب النور يشاركون فى الانتخابات

بالصور.. تصويت جماعي لأعضاء حزب النور في«الرئاسية»

صلاح

أبرز المعلومات عن «مجنونة» محمد صلاح؟

انتخابات الرئاسة 2014

4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

بوتين

طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أمريكا وأوروبا

صاروخ باليستي

«التحالف العربي»: إيران تدعم هجمات الحوثي على السعودية

الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال»: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

صورة الخبر

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

أيمن نور

أيمن نور: من المبكر الحكم على المقاطعة بالفشل

ردًا على غضب جماهير الأهلي..

بالفيديو.. مرتضى منصور: لم أقصد إهانة «الخطيب»

الرياضة

مرتضى
مرتضى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول رد لـ "منصور" على رفض "النواب" رفع الحصانة عنه

#

رفع الحصانة عن مرتضى منصور من أولوياتنا

#

شتائم وتراشق بالألفاظ بين «الخطيب» و«مرتضى»

#

بالصور.. "مرتضى": "مبروحش النادي علشان قرفان"

المصريون

الزمالك

الاهلى

محمود الخطيب

نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إهانته للنجم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يحترم القلعة الحمراء وجميع رموزها.

وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج "صح النوم" عبر قناة «LTC » الأحد: «عدلي القيعي سبني وقال إنني ألهث وراء تركي آل الشيخ، وقلت بالأمس إن (الكلب) هو الذي حصل على 250 مليونًا».

وأوضح قائلاً: «البعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ وفهموا أنني أقصد محمود الخطيب (رئيس الأهلي)، أؤكد دائمًا احترامي الكامل للنادي الأهلي وتاريخه وكل رموزه ولمحمود الخطيب».

وكان مرتضى منصور، فتح النار على عدلي القيعي أمس السبت عبر قناة «LTC »، قبل أن تقرر بعض الجماهير تدشين هاشتاج «#مرتضي_ارفع_ايدك_الخطيب_هو_سيدك».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مرتضى منصور: لم أقصد إهانة «الخطيب»
» ضبط 3579 محكومًا عليه علي مستوي الجمهورية
» استخراج «مسمار» من قلب نجار ببني سويف
» وزير الداخلية يتابع تأمين الانتخابات
» الإمارات تحتفل باكتمال بناء أول مفاعلاتها النووية
» تأييد إعدام متهمين بالسجن المؤبد و15 عامًا علي 12 آخرين
» إصابة طفل وسيدة أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة بالمنيا
» بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية
» هالة سرحان لـ"السيسي": "ربنا يحفظك ويبارك في مصر على إيدك"
» شاهد.. صحيفة أمريكية تسيء لـ"ترامب" على صورة غلافها
» تطورات جديدة بشأن صفقة "صلاح" مع "الريال"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018