إحالة شركة«أورانج تيليكوم» إلى النيابة

26 مارس 2018 - 05:14 م

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قرر إحالة شركة "أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم" إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك، إذ رصد إعلان للشركة بعنوان "شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود»، والذي تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تمت مخاطبة كل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الاختبارات اللازمة علي الكارت للتأكد من صحة ادعاء الشركة من عدمه، وجاء التقريران بأن الكارت ليس له أي منفعة للمستهلك ولا يُحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية.





