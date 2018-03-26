  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:47 م
بحث متقدم
الداعية الإسلامي عبدالله رشدي

داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان

حسين فهمي

حسين فهمي: الإخوان وراء محاولات تشويهي

حازم امام

رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

لقطة من الفيديو

بالفيديو.. سيارة لتوزيع وجبات على الناخبين

صورة من هوية المصري القتيل

تفاصيل مقتل مصري بصاروخ حوثي في السعودية

انتخابات الرئاسة 2014

4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

فضيحة

«أون سبورت» تقرر استبعاد أبطال«الفيديو الفاضح»

أعضاء حزب النور يشاركون فى الانتخابات

بالصور.. تصويت جماعي لأعضاء حزب النور في«الرئاسية»

صلاح

أبرز المعلومات عن «مجنونة» محمد صلاح؟

اطلاق صاروخ - أرشيفية

بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين

"‏الصحة": 43 حالة مرضية داخل لجان الانتخابات

قضايا وحوادث

اسعاف بورسعيد
اسعاف بورسعيد

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

#

أول تعليق لريهام سعيد بعد البراءة:"مكنتش مصدقة"

#

"موسى": "الإخوان هيجلهم هُسهُس"

#

استقالة أكبر 3 قيادات مهمة في «التعليم العالى»

وزارة الصحة

الانتخابات

الدكتور عماد الدين راضي

ترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ‏ظهر اليوم الاثنين، غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والتي تستمر ‏طيلة أيام الانتخابات الرئاسية، بحضور جميع قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

و‏أشار وزير الصحة والسكان لانعقاد غرفة الطوارئ ‏بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات برئاسة وكيل الوزارة، وهي على اتصال دائم بالغرفة المركزية والموجود بها جميع قيادات الوزارة، لافتاً إلى أنه تم إلغاء الإجازات بالمنشآت الطبية طيلة أيام الانتخابات مع التأكد من وجود جميع الأطباء بجميع التخصصات بالمستشفيات.

وأعلن وزير الصحة والسكان وجود 43 حالة مرضية، داخل اللجان وخارجها على مستوى الجمهورية، 34 منهم تم نقلهم للمستشفيات، بينما تم إسعاف 9 وتركوا، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت ما بين إغماء وارتفاع في ضغط الدم ودرجه الحرارة وهبوط بالدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم، لافتاً لخروج 24 حالة لتحسن حالتهم الصحية وباقي الحالات لا تزال يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

‏ ولفت وزير الصحة والسكان لجاهزية مستشفيات الإحالة، والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة الماضية والتى يبلغ عددهم 71 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إيقاف العمليات غير الطارئه بتلك المستشفيات، وإخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة قدر الامكان، 30% من الأسرة الداخلية، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراه فى تخصصات إصابات وحوادث الطرق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة البرتغال وهولندا
» بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين
» «on sport» تستبدل أبطال الفضيحة بهذا الثنائي
» مصرع قس وإصابة زوجته في حادث تصادم بأبوسمبل
» آرسنال يجدد لـ«النني» مدى الحياة
» ضبط موظف اختلس 124 جنيهًا
» بالفيديو.. مرتضى منصور: لم أقصد إهانة «الخطيب»
» ضبط 3579 محكومًا عليه علي مستوي الجمهورية
» 10 ملايين دولار قيمة انتقال مصطفى فتحي للأهلي
» استخراج «مسمار» من قلب نجار ببني سويف
» وزير الداخلية يتابع تأمين الانتخابات

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018