"‏الصحة": 43 حالة مرضية داخل لجان الانتخابات

26 مارس 2018 - 05:33 م

ترأس الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ‏ظهر اليوم الاثنين، غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والتي تستمر ‏طيلة أيام الانتخابات الرئاسية، بحضور جميع قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

و‏أشار وزير الصحة والسكان لانعقاد غرفة الطوارئ ‏بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات برئاسة وكيل الوزارة، وهي على اتصال دائم بالغرفة المركزية والموجود بها جميع قيادات الوزارة، لافتاً إلى أنه تم إلغاء الإجازات بالمنشآت الطبية طيلة أيام الانتخابات مع التأكد من وجود جميع الأطباء بجميع التخصصات بالمستشفيات.

وأعلن وزير الصحة والسكان وجود 43 حالة مرضية، داخل اللجان وخارجها على مستوى الجمهورية، 34 منهم تم نقلهم للمستشفيات، بينما تم إسعاف 9 وتركوا، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت ما بين إغماء وارتفاع في ضغط الدم ودرجه الحرارة وهبوط بالدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم، لافتاً لخروج 24 حالة لتحسن حالتهم الصحية وباقي الحالات لا تزال يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

‏ ولفت وزير الصحة والسكان لجاهزية مستشفيات الإحالة، والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة الماضية والتى يبلغ عددهم 71 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إيقاف العمليات غير الطارئه بتلك المستشفيات، وإخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة قدر الامكان، 30% من الأسرة الداخلية، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراه فى تخصصات إصابات وحوادث الطرق.