» آرسنال يجدد لـ«النني» مدى الحياة

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أرسنال

النني

نجح مسئولو نادي آرسنال الإنجليزي، في تجديد عقد محمد النني لاعب وسط الجانرز والمنتخب الوطني، اليوم الاثنين، دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وكشف آرسنال عن أن الأخير وقع عقدًا طويل الأمد، وهو قرار يمثل هدية للمنتخب المصري واللاعب قبل خوض مباريات كأس العالم 2018.

ونشر النادي اللندني خبر تجديد عقد اللاعب المصري، عبر موقعه الرسمي، وأكد فيه أن العقد طويل الأمد.

عبر لاعب الوسط المصري عن سعادته بتجديد العقد وقال في تغريدة "رسميًا سنكون معًا لوقت أطول لنكمل ما بدأناه ولنضع أرسنال في مكانه الطبيعي في أوروبا والعالم".

وكان النني قد نشر تغريدة، قبل إعلان أرسنال عن توقيع العقد بدقائق، قال فيها "أخبار جيدة قريبًا".

رغم أن اللاعب المصري لا يعيش أفضل فتراته مع "مدافع لندن"، إلا أن خطوة تجديد العقد تؤكد أن الأرسنال متمسك بنجمه المصري.

وشارك النني في تسع مباريات مع أرسنال خلال الموسم الحالي، في حين وصلت مشاركاته مع الفريق اللندني في جميع المسابقات إلى 65 مباراة، منذ انتقاله إلى صفوف "الجانرز" في يناير من عام 2016.

يذكر أن هذه الخطوة من أرسنال، ستصب في مصلحة المنتخب المصري، إذ سيكون النني في حالة ذهنية ممتازة في مباراة مصر واليونان التحضيرية لكأس العالم 2018، الثلاثاء، كما سيؤثر هذا القرار إيجابا على مستواه في المونديال. 

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