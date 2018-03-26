بالفيديو.. سيارة لتوزيع وجبات على الناخبين

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.

توزيع وجبات أمام اللجان الانتخابية في شارع المدارس بدائرة "قليوب" بالقليوبية للتصويت في #الانتخابات_الرئاسية pic.twitter.com/ZQ6EOMjH4G — Ahmed Gamal Ziada (@AGamalZiada) 26 مارس، 2018



