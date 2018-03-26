أهالى الغربية ينتظرون وصول جثمان ضابط القوات المسلحة

26 مارس 2018 - 06:17 م

ينتظر، أهالى قرية الدلجمون، بمركز كفرالزيات، فى محافظة الغربية، وصول جثمان نجلهم الشهيد الرائد مرسي محمد مرسي، ضابط بالقوات المسلحة، والذى استشهد فى العملية الشاملة سيناء 2018.

ومن المقرر تنظيم جنازة عسكرية للشهيد، يشارك فيها اللواء احمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء زكى صلاح، مساعد وزير الداخلية، لمنطقة وسط الدلتا، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.