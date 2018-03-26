أتوبيسات لنقل المواطنين في العزب والقرى للجان الانتخابية بالمحلة

قام ائتلاف حب الوطن بالغربية، بتوفير ميكروباصات وأتوبيسات في المحلة، لنقل المواطنين من القرى والعزب إلى اللجان الانتخابية للتيسير عليهم من معاناة الانتقالات من قراهم إلى أماكن اللجان الانتخابية.

وقال شاكر الشراكي أمين ائتلاف حب الوطن بالغربية، إن الائتلاف قام بتوفير أعداد كبيرة من الأتوبيسات والميكروباصات من أجل التسهيل علي المواطنين الذين يريدون المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولكن عائق الانتقالات وصعوبتها قد يتسبب في عزوفهم فقام الائتلاف بحل تلك المشكلة لهم وكانت استجابة المواطنين وفرحتهم كبيرة بتلك اللفتة من الائتلاف.













