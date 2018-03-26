إنشاء أكبر مصنع للسيارات بشمال أفريقيا في مصر

26 مارس 2018 - 06:40 م

قال الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة، إن شركة "سايك موتور كورب"، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف "قابيل" لوكالة "شينخوا" الصينية، أمس الأحد، إن وفدًا من "سايك" اطلع على قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس التجميع فحسب.

وأشار الوزير، إلى أنه من المنتظر أن يقوم المصنع المقترح بإمداد السوق المصرية علاوة على أسواق أخرى في الشرق الأوسط تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية، أن شركة "سايك" المملوكة للدولة ستكون أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال أفريقيا، ففي ديسمبر وقعت شركة "بي واي دي" مذكرة تفاهم مع مسئولين مغاربة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية.

ولم تقدم "شينخوا" تفاصيل عن مستوى استثمار "سايك" المقترح أو موعد بدء إنتاج المصنع.